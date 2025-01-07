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إسرائيلي ومرتزقة أمريكيون، فنزويلا تعتقل 125 أجنبيا خططوا لانقلاب في البلاد - أخبار كلمتك

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إسرائيلي ومرتزقة أمريكيون، فنزويلا تعتقل 125 أجنبيا خططوا لانقلاب في البلاد - أخبار كلمتك

إسرائيلي ومرتزقة أمريكيون، فنزويلا تعتقل 125 أجنبيا خططوا لانقلاب في البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:45 صباحاً - أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو اعتقال 125 أجنبيًّا بينهم إسرائيلي للاشتباه في عملهم كمرتزقة للولايات المتحدة، وبتهمة التخطيط لانقلاب في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية "Agencia AJN" عن الوزير الفنزويلي قوله: "سنضمن السلام. وتأكدوا أن هذا سيكون هو الحال، فنحن ملتزمون بالسلام. وتوصية لأولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على ذلك (زعزعة البلاد): سوف ينهارون بشدة. وسوف نكون متشددين وحازمين للغاية في هذا الأمر".

يذكر أنه في عام 2009، قطع الرئيس الفنزويلي آنذاك هوغو تشافيز العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب التي شنتها ضد قطاع غزة.

وكان تشافيز وخليفته نيكولاس مادورو من المنتقدين الشرسين لإسرائيل، كما أعرب بعض زعماء الجالية اليهودية عن مخاوفهم من أن "تعمل الحكومة على تأجيج معاداة السامية".

وفي سياق متصل، قدمت منظمة صندوق "هند رجب" دعوى قضائية إلى محكمة تايلاندية ضد جندي إسرائيلي يتواجد في تايلاند، واتهمته بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وفقا لوثيقة صادرة عن دائرة الأبحاث في وزارة "الشتات ومكافحة معاداة السامية" الإسرائيلية يوم الإثنين.

وذكرت الوثيقة أن "صندوق هند رجب" يقف وراء الملاحقة القضائية للجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب على غزة وتتهمهم بارتكاب جرائم حرب خلالها، وأنه يستخدم خدمات مكتب محاماة تايلاندي متخصص في قوانين الحرب والقوانين الإنسانية الدولية من أجل محاكمة جنود إسرائيليين.

وكان "صندوق هند رجب"، على اسم طفلة فلسطينية لقيت حتفها بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، قد قدم دعوى ضد جندي إسرائيلي تواجد في البرازيل نهاية الأسبوع الماضي لكنه تمكن من الهرب إلى خارج البرازيل.

وتوقعت الوثيقة الإسرائيلية أن يتصاعد نشاط "صندوق هند رجب" في الفترة القريبة المقبلة من خلال التعاون مع مكاتب محامين محليين في دول العالم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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