مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في مواجهات مع المقاومة شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:10 صباحاً - لقي جنديان إسرائيليان حتفهما وأصيب اثنان آخران بجراح خطيرة خلال قتال في شمال قطاع غزة أمس الإثنين، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن أحد الجنديين القتيلين يدعى الكابتن إيتان يسرائيل شيكنازي (24 عامًا)، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 932 في لواء ناحال، من مستوطنة عيلي شمال شرق محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال إنه سيتم الكشف لاحقا عن اسم الجندي الثاني المقتول.

وأضاف أن جنديين آخرين من الكتيبة 932 أصيبا بجراح خطيرة في نفس الحادث الذي وقع في بيت حانون شمال قطاع غزة.

سلسلة عمليات إضافية في الضفة الغربية

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن بنيامين نتنياهو صادق على سلسلة من العمليات الإضافية في الضفة الغربية.

وذكر مكتب نتنياهو، على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس جلسة تقييم للوضع في الضفة الغربية بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين آخرين".

ووفق البيان: "صادق رئيس الوزراء على سلسلة من العمليات الدفاعية والهجومية الإضافية في الضفة الغربية".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.