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الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:50 مساءً - أعلنت وزارة الطاقة الأردنية، في بيان لها اليوم الجمعة، استعدادها لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية.

الأردن يستعد لتزويد سوريا باحتياجتها من الطاقة 

وقالت وزارة الطاقة الأردنية: "إن البدء في تزويد سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال التيار ونقوم بتجهيز البنية التحتية لتزويد معبر نصيب الحدودي بالطاقة الكهربائية بناء على طلب سوريا ".

زيارة وزير الخارجية الأردني إلى سوريا 

وأكدت وزارة الطاقة الأردنية في بيانها: "أن خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز حتى الحدود السورية".

وفي شهر ديسمبر الماضي، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني  أيمن الصفدي، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق والتقى قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، الملقب بـ “الجولاني”، وعددًا من المسئولين السوريين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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