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انتهاء عملية احتجاز الرهائن في سجن آرل الفرنسي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 06:49 مساءً - انتهت عملية احتجاز الرهائن التي استمرت منذ ظهر، اليوم الجمعة، في سجن آرل بجنوبي فرنسا من دون وقوع إصابات، مع استسلام النزيل الذي احتجز خمسة أشخاص في الوحدة الطبية، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

انتهاء عملية احتجاز الرهائن

وقالت دائرة الشرطة في منطقة بوش-دو-رون إن محتجز الرهائن استسلم ولم تقع إصابات، بحسب فرانس برس.

واحتجز سجين خمسة أشخاص رهائن، اليوم الجمعة، في سجن آرل بجنوبي فرنسا، حسب ما أفادت مصادر في الشرطة والمنشأة وكالة فرانس برس.

وقالت المصادر إن سجينًا يحمل سلاحًا أبيض ويعاني اضطرابات نفسية كبيرة يحتجز أربعة ممرضين وحارسًا.

وأشار مصدر في السجن إلى أن الرجل ليس لديه أي ملف إرهابي.

وبدأت عملية احتجاز الرهائن قرابة الساعة 10,15 بتوقيت جرينيتش في الوحدة الصحية التابعة للسجن في آرل، حسب ما أضاف مصدر في السجن.

تهمة الاغتصاب تحت تهديد السلاح

وكان الرجل البالغ 37 عامًا أوقف بتهمة الاغتصاب  تحت تهديد السلاح، وهو قال إنه يرغب في تغيير السجن، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المسألة.

وقال المصدر المطلع على القضية إن السجين كان مؤهلًا للإفراج عنه في سنة 2031.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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