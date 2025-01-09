ناشطون يوثقون جريمة خطيرة ارتكبتها جماعة الحوثي اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

وثّق فيديو جديد جانبًا مما ترتكبه مليشيات الحوثي الإرهابية بشكل يومي بحق المواطنين اليمنيين، حيث استهدفت اليوم منازل المدنيين في منطقة حنكة مسعود ببلاد قيفة في محافظة البيضاء باستخدام الطيران المسيّر.

وأظهرت المشاهد حجم الدمار الذي لحق بمنازل الأهالي جراء هذا الاستهداف، في تصعيد خطير يعكس استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق الإنسان وترويع المدنيين.

وأشار ناشطون إلى أن هذا التطور يعد تغييرًا خطيرًا في استراتيجيات المليشيات، حيث انتقلت من تفخيخ المنازل وزرع الألغام إلى استهدافها مباشرة بالطيران المسير، ما يزيد من معاناة الأهالي ويعرض حياتهم للخطر.

https://x.com/i/status/1877366873949458530