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تعليق يمني غير متوقع حول اقتراب نهاية هؤلاء قريبا (منهم الحوثيين) - أخبار كلمتك

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تعليق يمني غير متوقع حول اقتراب نهاية هؤلاء قريبا (منهم الحوثيين) - أخبار كلمتك

تعليق يمني غير متوقع حول اقتراب نهاية هؤلاء قريبا (منهم الحوثيين) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 05:57 مساءً - كلمتك/خاص

صرح الصحفي عبدالسلام محمد بأن انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية يمثل ضربة كبيرة للمشروع الإيراني في المنطقة، ويعكس استمرار الجهود الإقليمية والدولية لتقليم أذرع طهران.

وأشار عبدالسلام إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة ضربات سابقة ولاحقة تهدف إلى تقويض النفوذ الإيراني وإنهاء وجوده في المنطقة العربية بشكل كامل، مؤكداً أن أذرع نظام الملالي، بما في ذلك الحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة في العراق، لن تكون بمنأى عن ما وصفه بـ"عمليات الموت الرحيم" التي تستهدف كل امتدادات النظام الإيراني.

وأكد أن انتخاب عون، المعروف بمواقفه القريبة من العرب والمملكة العربية السعودية، يعكس تزايد التوافق الدولي والإقليمي على إنهاء التدخلات الإيرانية ودعم استقرار المنطقة.

واختتم عبدالسلام تصريحه بالتأكيد على أن التحولات السياسية في لبنان واليمن والعراق تشير إلى مرحلة جديدة من توازن القوى التي لن تترك مجالاً لاستمرار المشروع الإيراني وأذرعه.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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