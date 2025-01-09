تعليق يمني غير متوقع حول اقتراب نهاية هؤلاء قريبا (منهم الحوثيين) - أخبار كلمتك

صرح الصحفي عبدالسلام محمد بأن انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية يمثل ضربة كبيرة للمشروع الإيراني في المنطقة، ويعكس استمرار الجهود الإقليمية والدولية لتقليم أذرع طهران.

وأشار عبدالسلام إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة ضربات سابقة ولاحقة تهدف إلى تقويض النفوذ الإيراني وإنهاء وجوده في المنطقة العربية بشكل كامل، مؤكداً أن أذرع نظام الملالي، بما في ذلك الحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة في العراق، لن تكون بمنأى عن ما وصفه بـ"عمليات الموت الرحيم" التي تستهدف كل امتدادات النظام الإيراني.

وأكد أن انتخاب عون، المعروف بمواقفه القريبة من العرب والمملكة العربية السعودية، يعكس تزايد التوافق الدولي والإقليمي على إنهاء التدخلات الإيرانية ودعم استقرار المنطقة.

واختتم عبدالسلام تصريحه بالتأكيد على أن التحولات السياسية في لبنان واليمن والعراق تشير إلى مرحلة جديدة من توازن القوى التي لن تترك مجالاً لاستمرار المشروع الإيراني وأذرعه.