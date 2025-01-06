الرياضة - 12:01 - ارتفاع أم انخفاض؟.. مستثمرون يكشفون عن توقعات سعر الذهب في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 12:01 مساءً - تسود حالة من التفاؤل بين مستثمري الذهب بشأن استمرار صعود أسعار المعدن النفيس في 2025 بعد عام 2024 الذي شهد أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.

وذكرت وكالة (بلومبيرج)، في تقرير لها اليوم، أن أسعار الذهب قفزت بنسبة 27% العام الماضي، مسجلاً مستويات قياسية قاربت 2800 دولار للأوقية.

وأضافت أن هذا الصعود قاد عمليات شراء ضخمة من قبل البنوك المركزية، خصوصاً في الصين والأسواق الناشئة، وتيسير السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي ما جعل الذهب أكثر جاذبية، بخلاف دور الذهب التاريخي كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وتابعت (بلومبيرج) أن العوامل الداعمة لصعود الذهب تظل قائمة إلى حد كبير مع دخول عام 2025 ومع ذلك، يترقب المستثمرون أيضاً عودة دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية وتأثير سياساته المحتملة على تدفقات التجارة، التضخم، والاقتصاد العالمي وهذا الاحتمال يدفع المزيد من الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروات والتحوط من الصدمات السلبية المحتملة.

ووصف جريج شارينو، مدير محفظة في شركة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت»، شراء السبائك للاستثمار بأنه سيظل ثابتا، مضيفًا: «نتوقع أن تواصل البنوك المركزية والعائلات ذات الثروات الكبيرة رؤية الذهب كخيار جذاب».

في الوقت نفسه، لا يزال المحللون في (وول ستريت) متفائلين بشأن الذهب في 2025 حيث توقع كل من «بنك أوف أمريكا» و«جي بي مورجان» وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بنهاية العام الجاري، بينما تتوقع «يو بي إس» 2900 دولار.

ومع ذلك، تراجع الذهب منذ انتخابات الولايات المتحدة في 5 نوفمبر، حيث خسر جزءاً من قيمته وسط ارتفاع الدولار، وسوق الأسهم، وبيتكوين، مع حالة من التفاؤل في الأسواق بعد فوز ترامب.

وعلى المدى الطويل، يُتوقع أن تؤدي السياسات التجارية الجديدة، مثل فرض التعريفات الجمركية، إلى تصعيد التوترات التجارية وزيادة مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويرى الاقتصاديون والمحللون أن الإجراءات المقترحة من ترامب قد تُغذي التضخم وتُعقد مسار الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال داروي كونج، رئيس قسم السلع في مجموعة «دي دبليو إس»، إنه في حال تدهورت العلاقات التجارية بفعل سياسات ترامب الجديدة، فقد نشهد ردة فعل سلبية في سوق الأسهم، مضيفا: «الذهب سيكون أصلاً جيداً للاحتفاظ به كوسيلة للتحوط من هذا الخطر»، متوقعاً وصول سعره إلى 2800 دولار للأونصة بنهاية العام.

وعلى الصعيد العالمي، قد تدفع الحروب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة البنوك المركزية إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

ووفقاً لألين كارنيزيلو، الشريك الإداري في شركة «فرونتير كوموديتيس» السويسرية، فإن هذا السيناريو من شأنه تعزيز أداء الذهب، حيث تتوقع أن يتم تداوله بأكثر من 2800 دولار للأوقية هذا العام.