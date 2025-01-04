المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضا لـ إصدارات آل البيت بمدينة دسوق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:01 صباحاً - نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا لإصداراته الخاصة بآل البيت، رضوان الله عليهم، في ساحة المسجد الإبراهيمي، بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

شهد المعرض إقبالًا غير مسبوق من رواد المسجد على مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إذ واصل المجلس عقد معارض كتب آل البيت، رضوان الله عليهم، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في المعارض السابقة.

من جانبه أعلن الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن قيام وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمواصلة سلسلة معارض كتب آل البيت، رضوان الله عليهم، إذ تسهم تلك الفاعليات في زيادة الوعي الديني الصحيح، والتأسي بأخلاق آل البيت، رضوان الله عليهم، بوصفها منهجًا للخلق الإسلامي المستمد من القرآن الكريم، وتقديم التصوف وأعلامه بصورة منهجية نابعة من عراقة علمية تميز بها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية.

جدير بالذكر أن رواد المعرض قد طالبوا بزيادة المعارض التي تقيمها وزارة الأوقاف ممثلةً في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.