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بعد حادث قلقيلية، مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بنابلس - أخبار كلمتك

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بعد حادث قلقيلية، مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بنابلس - أخبار كلمتك

بعد حادث قلقيلية، مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بنابلس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 11:35 صباحاً -  ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مركبات الفلسطينيين قرب قرية بورين جنوب نابلس، عقب عملية كدوميم شرقي قلقيلية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن مقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية. 

وفي السياق ذاته أعلن  مكتب الأمم المتحدة  لتنسيق الشؤون الإنسانية "الاوتشا"، أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الحوادث المتعلقة بالمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أن بدأ المكتب بحفظ السجلات قبل عقدين.

 

عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية 

وقال المكتب، في تقريره اليومي: لقد أسفرت حوالي 1400 حادثة عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.

 

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وبين أنه من بين 4700 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية في العام الماضي، ذكر 12 بالمئة، أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول أسباب رئيسية أجبرتهم على ترك منازلهم أو مجتمعاتهم.

وأضاف التقرير أن العام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء تسجيلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى.

 

عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية 

ولفت المكتب إلى أنه استشهد أكثر من 480 فلسطينيًّا، بينهم 91 طفلًا، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معظمهم قتل على يد القوات الإسرائيلية.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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