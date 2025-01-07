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بعد تجربة الصاروخ الجديد، زعيم كوريا الشمالية يلوح بـ ردع الخصوم - أخبار كلمتك

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بعد تجربة الصاروخ الجديد، زعيم كوريا الشمالية يلوح بـ ردع الخصوم - أخبار كلمتك

بعد تجربة الصاروخ الجديد، زعيم كوريا الشمالية يلوح بـ ردع الخصوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:40 صباحاً - قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن نظام الصواريخ فرط الصوتي الجديد الذي استخدم في إطلاق تجريبي أمس الإثنين من شأنه أن يساعد في ردع خصوم البلاد في المحيط الهادئ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المحلية.

وأكد كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية  أن "نظام الصواريخ فرط الصوتي سيحتوي بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكنهم التأثير على أمن دولتنا" وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الإثنين، صاروخًا باليستيًّا باتجاه بحر الشرق الذي يُعرف أيضًا باسم بحر اليابان، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا غير محدد باتجاه بحر الشرق".

وتزامن إطلاق الصاروخ  مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى سيول لإجراء محادثات مع عدد من وزرائها الرئيسيين.

وهذه التجربة الصاروخية لبيونغ يانغ هي الأولى في العام الجديد، وتأتي بعد آخر تجربة في نوفمبر عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب الأكثر تطورًا وقوة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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