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بريكس تعلن حصول دولة كبيرة على عضوية كاملة في المجموعة - أخبار كلمتك

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بريكس تعلن حصول دولة كبيرة على عضوية كاملة في المجموعة - أخبار كلمتك

بريكس تعلن حصول دولة كبيرة على عضوية كاملة في المجموعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:00 صباحاً - قالت البرازيل في بيان له اليوم الإثنين، إن إندونيسيا انضمت رسميًّا إلى مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة الكبرى عضوًا كامل العضوية، في التكتل الذي يجمع اقتصادات ناشئة أبرزها الصين والهند وروسيا.

 

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في مجموعة بريكس

وأكدت الخارجية البرازيلية، أن أكبر دولة في جنوب شرقي آسيا من ناحية عدد السكان - إندونيسيا - لتتشارك مع الأعضاء الآخرين بـمجموعة بريكس، الرغبة في إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية وتساهم بشكل إيجابي في التعاون داخل الجنوب العالمي.

تمت الموافقة على ترشيح إندونيسيا خلال قمة بريكس عام 2023 في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وتتولى البرازيل رئاسة المجموعة خلال عام 2025. وتضم مجموعة بريكس البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب إفريقيا، لكنها تتوسع لتضم دولًا أخرى.

 

انضمام مصر إلى مجموعة بريكس 

وتلقت مجموعة بريكس قبيل قمة أغسطس 2023 في جوهانسبورج 23 طلبًا للانضمام إليها بشكل رسمي، بينها 8 دول عربية. وتم قبول 6 منها (انسحبت الأرجنتين) لتتوسع المجموعة إلى 10 دول، وينتظر أن تنضم دول أخرى في الأعوام القادمة.

وتتشكل مجموعة بريكس حاليًّا من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، ومصر، وإيران، والإمارات، وإثيوبيا، فيما جمدت السعودية مناقشة الانضمام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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