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إيران ترد على تصريحات نائب بريطاني توقع قرب سقوط خامنئي - أخبار كلمتك

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إيران ترد على تصريحات نائب بريطاني توقع قرب سقوط خامنئي - أخبار كلمتك

إيران ترد على تصريحات نائب بريطاني توقع قرب سقوط خامنئي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:40 صباحاً - ردت سفارة إيران في لندن على تصريحات النائب البريطاني توم توجندهات بشأن اغتيال الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وربطه بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتوقع سقوط النظام الإيراني في السنوات الثلاث المقبلة.

وفي منشور على منصة "إكس"، وصفت السفارة الإيرانية تصريحات توجندهات بأنها "غير قانونية وغير أخلاقية"، مضيفة أن "الدعوة إلى الحرب والعدوان ضد دولة عضو في الأمم المتحدة عمل متهور وغير مسؤول، ولا يمكن إلا لشخص جاهل وذي خلفية مضطربة أن يدعم الفوضى ويحرض على العنف" وفق تعبيرها.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على ما قاله توجندهات، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ونائب وزير الأمن السابق، في الذكرى الخامسة لاغتيال سليماني.

ورأى توجندهات، أن قرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد  ترامب باغتيال سليماني أدى إلى سلسلة من الأحداث كشفت ضعف إيران وأدت إلى الإطاحة ببشار الأسد.

كما توقع أن النظام الإيراني قد ينهار في السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن سوريا قد تتحول إلى قوة اقتصادية في المنطقة إذا أُديرت بشكل صحيح، وفق تعبيره.

ووصفت صحيفة "الجارديان" تصريحات توجندهات بأنها "غير معتادة"، خاصة أنها تأتي من عضو سابق في الحكومة البريطانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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