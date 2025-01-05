اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة فى سوريا، مدينة الصنمين تحت القصف المتبادل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 09:30 مساءً - تجددت الاشتباكات بين فصائل سورية مسلحة، اليوم الأحد، في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي سوريا الأمر الذي تسبب فى حالة من الفوضى والاستنفار الأمنى.

اشتباكات بين فصائل سورية مسلحة فى مدينة الصنمين

وقال مسؤول إدارة العمليات العسكرية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "اشتباكات مسلحة عنيفة حصلت بين عدة أطراف بمدينة الصنمين بريف درعا، نتج عنها استنفار القوات الأمنية وتوجهت إلى مكان الاشتباك".

وأضاف المسؤول لوكالة "سانا": إنه "بعد تدخل القوات الأمنية تم الاتفاق على فض الاشتباكات بين الفصائل المسلحة بشكل فوري بين جميع الأطراف، واستلامنا جميع الأماكن الحكومية وتوفير الحماية للمرافق العامة، بالإضافة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط من المجموعات المحلية".

وتابع المسئول الذي لم تذكر الوكالة السورية اسمه، أنه تم الاتفاق أيضا على “انتشار قوات أمنية وإدارة الأمن العام ووضع حواجز في المنطقة التي شهدت الاشتباكات في مدينة الصنمين”.

وأفادت وسائل إعلام سورية، السبت، إن الاشتباكات وقعت بين فصائل مسلحة محلية في مدينة الصنمين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أوضح يوم أمس، إن الاشتباكات جرت بين مجموعة يتزعمها محسن الهيمد، ومجموعة كان يقودها سابقًا المدعو وليد الزهرة الذي قتل في اشتباكات مع قوات النظام السابق عام 2020.

وبحسب ما أورد المرصد فقد شن عناصر مجموعة "الهيمد" هجوماَ باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، بما فيها مضادات أرضية، ما أدى إلى حالة من التوتر والذعر بين الأهالي الذين وُجهت لهم مناشدات بعدم التنقل داخل أحياء المدينة.

وأوضح بيان المرصد أن مجموعة "الهيمد" تتهم بالارتباط بالمخابرات العسكرية التابعة لنظام الرئيس المعزول بشار الأسد وبارتكاب انتهاكات جسيمة سابقا بحق المدنيين في الصنمين، من عمليات قتل وخطف.

اشتباكات بين عشائر البدو جراء خلاف قديم فى درعا

يشار إلى أنه، قتل شخصان جراء اشتباكات عشائرية في درعا، الخميس الماضى، وقعت بين أفراد من عشائر البدو جراء خلاف قديم.

وحسب تقارير محلية، كانا القتيلان يقودان مجموعات مسلحة تتهم بارتكاب انتهاكات بحق الأهالي منها قطع الطريق والتشليح، مشيرا إلى توقف الاشتباكات بعد تدخل قوات من إدارة العمليات العسكرية.

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