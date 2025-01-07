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ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة المؤجلة - أخبار كلمتك

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ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة المؤجلة - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة المؤجلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:15 صباحاً - ترتيب الدوري المصري، يتصدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري الممتاز قبل لقاء الأهلي ضد سموحة في مؤجلات البطولة المقرر له اليوم الثلاثاء.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة المؤجلة 

1 الزمالك 14 نقطة
2 بيراميدز 14 نقطة
3 الأهلي 12 نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة
5 المصري البورسعيدي 12 نقطة 
6 زد اف سي 10 نقاط
7 فاركو 10 نقاط
8 الإسماعيلي 9 نقاط
9 بتروجيت 9 نقاط
10 الاتحاد السكندري 9 نقاط
11 البنك الأهلي 8 نقاط
12 غزل المحلة 8 نقاط
13 طلائع الجيش 8 نقاط
14 حرس الحدود 6 نقاط
15 إنبي 6 نقاط
16 الجونة 6 نقاط
17 سموحة 5 نقاط 
18 مودرن سبورت 4 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري 

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة سموحة  في بطولة الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء.

 

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري 

 وضمت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف ‏داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.‏
 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة منافسة سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

وشهد جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز، تقدم فريق الاسماعيلي عدة مراكز في الترتيب، بعد قرار رابطة الأندية باعتماد فوز الدراويش على مودرن سبورت 3-0، بعد قيام الأخير بمخالفة لائحة الدوري الممتاز، وإشراك 6 لاعبين أجانب في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

مودرن سبورت يخالف لائحة الدوري

ووفقا للائحة الدوري المصري فقد خالف فريق مودرن سبورت نص المادة التالية: "لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد خمسة لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول"، وحيث أن المسؤولية تقع على مدير الفريق و/أو إداري الفريق وفقًا للمادة (3/10) من لائحة المسابقة.

 

 

كما أن المادة (3/8) من لائحة المسابقة قد نصت على: "في حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيًا، يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرًا للمباراة بنتيجة (0-3)". وعليه فإن مشاركة اللاعب السادس في المباراة مشاركة غير قانونية وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه.

وعليه، ووفقًا للمادة (3/8) من لائحة المسابقة، فقد تقرر اعتماد نتيجة المباراة (0-3) لصالح نادي الإسماعيلي.

الإسماعيلي يتقدم 5 مراكز بجدول الدوري

وتقدم الإسماعيلي خمسة مراكز دفعة واحدة في جدول الدوري الممتاز، بعد أن ارتفع رصيد من 6 نقاط إلى 9 نقاط، ليتقدم من المركز الثالث عشر إلى المركز الثامن.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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