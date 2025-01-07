الاتحاد الآسيوي يعلن موعد وأماكن كأس آسيا 2027 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:15 صباحاً - كأس آسيا 2027، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 موعد إقامة البطولة خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027، إذ تنطلق البطولة بإقامة المباراة الافتتاحية من النسخة الـ19 لكأس آسيا يوم الخميس 7 يناير 2027، فيما تقام المباراة النهائية من البطولة يوم الجمعة 5 فبراير.



ملاعب بطولة كأس آسيا 2027

كما اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة إقامة البطولة على ثمانية ملاعب، موزّعة على 3 مدن مستضيفة، هي الرياض، جدة، الخبر، حيث تشمل قائمة الملاعب المعلنة ثلاث ملاعب رئيسية في المدن الثلاث، حيث يأتي استاد مدينة الملك فهد الرياضية الذي يخضع حاليًا لأعمال تجديد شاملة وفق أعلى المواصفات، كأحد الملاعب الرئيسية بمدينة الرياض، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) الذي استضاف مؤخرًا افتتاح ونهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، بالإضافة إلى التحفة المعمارية الجديدة في مدينة الخبر.



من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الإعلان عن مواعيد وملاعب بطولة كأس آسيا 2027 مرحلة مهمة من مراحل مشروع الاستضافة، وقال: «تعمل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة لضمان تنظيم نسخة استثنائية من بطولة أكبر القارات، لترتقي لتطلعات القارة الآسيوية، وذلك بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ والمتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، والذي مكّن الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن يكون مع مصاف الاتحادات الكروية.



وأضاف: كما أتقدم بالشكر للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكافة العاملين في الاتحاد القاري، على الدعم والتعاون المستمرين.



يذكر أن 18 منتخبًا آسيويًا خطفوا بطاقة الصعود لكأس آسيا 2027 وهي: السعودية (البلد المستضيف)، أستراليا، العراق، أوزبكستان، إيران، قطر، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، عمان، فلسطين، الأردن، البحرين، الصين، إندونيسيا، كوريا الشمالية، الكويت وقيرغيزستان، فيما تبقى 6 مقاعد يتنافس عليها 24 منتخبًا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس آسيا.

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