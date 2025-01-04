كولر يبدأ دراسة سموحة بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:20 صباحاً - يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق سموحة، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها الثلاثاء القادم، حيث طلب كولر من اللاعبين إغلاق ملف الخسارة أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري والتركيز في مباراة سموحة بالدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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