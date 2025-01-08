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التميز التكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفدا من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة - أخبار كلمتك

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التميز التكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفدا من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة - أخبار كلمتك

التميز التكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفدا من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:16 مساءً - أكد الدكتور مهندس عماد عسكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، أن البحث العلمي أداة رئيسية للتطور و حل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة.

وقال عسكر، إن البحوث كانت هي أساس التطوير و النقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لمركز التميز العلمي و التكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، للاطلاع على الإمكانيات البحثية و التكنولوجية للمركز، و ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتفعيل دور مركز التميز العلمي و التكنولوجي في البحوث و التطوير، خاصة في مجالات الري الذكي و معالجة المياه.

وأضاف عسكر انه تم دمج منظومتي (الري الذكي و معالجة المياه) لتوفير استهلاك المياه مما يسهم في دعم الأمن الغذائي في مصر.

واشار الى ان المركز لديه أحدث الإمكانيات التكنولوجية و المهارات الفنية التي تعمل على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي و الدولي، حيث يعمل المركز على توفير الخدمات البحثية التي تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة و التوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات الصناعات العسكرية و المدنية من خلال البحوث الكيميائية و تكنولوجيا المواد المتقدمة، بحوث الأسلحة و المعدات الميكانيكية، بحوث الذخائر و المفرقعات، بحوث الاتصالات والإلكترونيات، و غيرها من البحوث المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الذكية للمياه التي نفذها المركز تمت بفريق عمل من مهندسي و استشاري المركز، و بنسبة تصنيع محلى تفوق 70% بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

و من جانبه ثمن وفد جهاز مستقبل مصر الجهود المبذولة من قبل شركات الإنتاج الحربي و الوحدات التابعة للمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أبدى الوفد استعداده للتعاون مع مركز التميز العلمي و التكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي في تصميم و تصنيع قطع غيار الآلات الزراعية كبديل عن الاستيراد، مما يسهم في توفير العملة الصعبة و تعميق التصنيع المحلي، حيث يعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية شمال وجنوب مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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