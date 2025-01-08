التميز التكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفدا من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:16 مساءً - أكد الدكتور مهندس عماد عسكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، أن البحث العلمي أداة رئيسية للتطور و حل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة.

وقال عسكر، إن البحوث كانت هي أساس التطوير و النقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لمركز التميز العلمي و التكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، للاطلاع على الإمكانيات البحثية و التكنولوجية للمركز، و ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتفعيل دور مركز التميز العلمي و التكنولوجي في البحوث و التطوير، خاصة في مجالات الري الذكي و معالجة المياه.

وأضاف عسكر انه تم دمج منظومتي (الري الذكي و معالجة المياه) لتوفير استهلاك المياه مما يسهم في دعم الأمن الغذائي في مصر.

واشار الى ان المركز لديه أحدث الإمكانيات التكنولوجية و المهارات الفنية التي تعمل على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي و الدولي، حيث يعمل المركز على توفير الخدمات البحثية التي تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة و التوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات الصناعات العسكرية و المدنية من خلال البحوث الكيميائية و تكنولوجيا المواد المتقدمة، بحوث الأسلحة و المعدات الميكانيكية، بحوث الذخائر و المفرقعات، بحوث الاتصالات والإلكترونيات، و غيرها من البحوث المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الذكية للمياه التي نفذها المركز تمت بفريق عمل من مهندسي و استشاري المركز، و بنسبة تصنيع محلى تفوق 70% بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

و من جانبه ثمن وفد جهاز مستقبل مصر الجهود المبذولة من قبل شركات الإنتاج الحربي و الوحدات التابعة للمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أبدى الوفد استعداده للتعاون مع مركز التميز العلمي و التكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي في تصميم و تصنيع قطع غيار الآلات الزراعية كبديل عن الاستيراد، مما يسهم في توفير العملة الصعبة و تعميق التصنيع المحلي، حيث يعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية شمال وجنوب مصر.