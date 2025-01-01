وزارة السياحة تعلن تجهيز 4 متاحف ومواقع أثرية لافتتاحها في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:00 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار عن موقف عدد من مشروعات ترميم وتطوير الآثار الجارية علي مستوي الجمهورية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير التجربة السياحية بالمواقع الآثرية علي مستوي الجمهورية واتاحتها للزائرين.

أعمال الترميم والتطوير بالمواقع الآثرية

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير حدائق قلعة صالح الدين بنظام المصاطب، كما تم الإنتهاء من أعمال إنشاء وتجهيز متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم الإنتهاء من أعمال التطوير والترميم بقصر محمد على بشبرا، كما تم الإنتهاء من أعمال تطوير دير الشهداء بجبل إخميم بسوهاج.

وأكدت وزارة السياحة والأثار، أن عام 2024 شهد نمو في حركة السياحة الوافدة لمصر على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر الماضي 14.3 مليون سائح، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها %3.97 عن نفس الفترة من العام الماضي.

عدد الليالي السياحية في 2024

وأضافت وزارة السياحة والآثار أن الليالي السياحية حققت نموًّا وصل إلي 151.3 مليون ليلة بنسبة زيادة قدرها %7.8 عن نفس الفترة من العام قبل الماضي، كما بلغ حجم الإيرادات 14.1 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها %7.8 عن نفس الفترة من العام قبل الماضي.



تحسن مراكز مصر السياحية في 2024

وأكدت الوزارة تحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لشهر مايو من العام الماضي، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حصدته مصر في آخر عام اعتيادي للصناعة 2019، وأول عام اعتيادي بعد جائحة كورونا 2023.

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