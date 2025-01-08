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الرئيس السيسي: الترويج المشترك للمقاصد السياحية يعود بالفائدة الكبيرة على الشعوب - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: الترويج المشترك للمقاصد السياحية يعود بالفائدة الكبيرة على الشعوب - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: الترويج المشترك للمقاصد السياحية يعود بالفائدة الكبيرة على الشعوب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:16 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دور قطاع السياحة كأحد المحاور الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولنا حيث تذكر دولنا الثلاث بمصادر سياحية غنية ومذهلة، لذا فإن التعاون في هذا المجال سواء من خلال الترويج المشترك للمقاصد السياحية أو تعزيز السياحة الثقافية والبيئية سيعود بالفائدة الكبيرة على شعوبنا ويزيد من حجم السياحة بين دولنا الصديقة.

وشدد الرئيس السيسي، في فعاليات القمة المصرية اليونانية القبرصية، على أهمية استمرار هذا التعاون العميق بين دولنا الشريفة، مؤكدا على الالتزام بمواصلة العمل معا لتحقيق مصالح وازدهار شؤوننا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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