الرئيس السيسي: الترويج المشترك للمقاصد السياحية يعود بالفائدة الكبيرة على الشعوب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:16 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دور قطاع السياحة كأحد المحاور الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولنا حيث تذكر دولنا الثلاث بمصادر سياحية غنية ومذهلة، لذا فإن التعاون في هذا المجال سواء من خلال الترويج المشترك للمقاصد السياحية أو تعزيز السياحة الثقافية والبيئية سيعود بالفائدة الكبيرة على شعوبنا ويزيد من حجم السياحة بين دولنا الصديقة.

وشدد الرئيس السيسي، في فعاليات القمة المصرية اليونانية القبرصية، على أهمية استمرار هذا التعاون العميق بين دولنا الشريفة، مؤكدا على الالتزام بمواصلة العمل معا لتحقيق مصالح وازدهار شؤوننا.