مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد داوود يشارك يخوض السباق بـ «الشرنقة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:16 مساءً - أحمد داود.. يستعد الفنان أحمد داود ، للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2025، بـ مسلسل الشرنقة، وهو إحدى أعمال منصة watch it، ومن المقرر أن ينطلق حصريًا على منصة Watch It.

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود

بدأ الممثل المصري أحمد داود تصوير مشاهده في مسلسل الشرنقة، الذي يتكوّن من 15 حلقة ويشارك به في سباق دراما رمضان 2025، العمل انطلق هذا الأسبوع بعد فترة من التحضيرات واختيار فريق التمثيل، ومن المقرر عرضه حصريًا على منصة Watch It خلال شهر رمضان المقبل 2025.

أبطال وتفاصيل مسلسل الشرنقة

يجمع مسلسل الشرنقة مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم أحمد داود، اللبنانية سارة أبي كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، وياسر عزت، إلى جانب عدد من الوجوه المميزة. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، ويُقدم قصة اجتماعية مشوقة تدور حول شخصية محاسب يجسدها أحمد داود، في رحلة مليئة بالأحداث المثيرة والمتغيرات.

آخر أعمال الفنان أحمد داود

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود يعرض له حاليا في السينمات فيلم «الهوى سلطان»، الذى انطلق فى نوفمبر الماضي، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى.

أبطال فيلم الهوى سلطان

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

مسلسل زينهم بطولة أحمد داوود

وقدم أحمد داود آخر أعماله في الدراما، مسلسل «زينهم»، وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمي أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.