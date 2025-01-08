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قائمة المكرمين عن المجلس الأعلى باحتفالية يوم الثقافة (صور) - أخبار كلمتك

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قائمة المكرمين عن المجلس الأعلى باحتفالية يوم الثقافة (صور) - أخبار كلمتك

قائمة المكرمين عن المجلس الأعلى باحتفالية يوم الثقافة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:30 مساءً - نظمت وزارة الثقافة المصرية اليوم الأربعاء احتفالية يوم الثقافة المصري لتكريم رموز الإبداع الفني والثقافي الذين أثروا العام الماضي 2024 بإبداعاتهم البارزة.

 

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قائمة المكرمين عن ترشيحات الأعلى للثقافة 

 وتنشر كلمتك القائمة الكاملة للمكرمين عن ترشيحات المجلس الأعلى للثقافة:

فى مقدمتهم المخرج هاني خليفة، المخرج أحمد طه، وفي فنون الطفل أحمد عبد الحافظ ناصف، المايسترو ناير ناجي، الدراسات الادبية الدكتور أحمد درويش، السرد القصصي إبراهيم عبد المجيد، الشاعر سامح محمود، الدكتور حسين محمود، الدكتور حامد عيد، الدكتورة حنان عيد، الدكتورة نهلة امين، المهندس زياك عبد التواب. 

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والدكتور حسام لطفي، الدكتور علاء عبد الهادي، المستشار خالد القاضي، السفيرة مشيرة خطاب، الدكتور أحمد زكريا، الدكتور مصطفى النشار..
كذلك تم تكريم الدكتور عبد المسيح سمعان، الدكتور زين عبد الهادي، الدكتورة منى محمد سعيد، الدكتور مصطفى رجب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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