بدء حجز تذاكر مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:10 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وبلاك بولز في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موافقة "كاف" على طلب الزمالك وبلاك بولز بإقامة المباراة في القاهرة بدلًا من موزمبيق.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة السويسري جروس، صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت الأحد الماضي باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية، ويخوض الفارس الأبيض مباراة أبو قير للأسمدة بكأس مصر ثم يواجه بلاك بولز الموزمبيقى بالجولة الخامسة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز الموزمبيقى بالكونفدرالية



مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقى تقام فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موافقة "كاف" على طلب الزمالك وبلاك بولز بإقامة المباراة في القاهرة بدلًا من موزمبيق.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبلاك بولز من فابريسيو أندرادي سانتوس حكمًا للساحة ويعاونه كل من، خورخي كوريا سيميدو وديلجادو فرنانديز ويلسون مساعدين وديلجادو دوس سانتوس روشا حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" لويس بليز مادلين من سيشل مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام إيناسيو مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام علي مويبي من أوغندا.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية

1- الزمالك - 8 نقاط.

2- المصري - 5 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري - 4 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي - 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية



يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.