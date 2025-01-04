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علي ماهر يؤكد صعوبة مباراة الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

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علي ماهر يؤكد صعوبة مباراة الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

علي ماهر يؤكد صعوبة مباراة الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 05:10 مساءً -  أكد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك، أنه يدرك تمامًا مدى أهمية مباراة الغد الكونفدرالية.

وقال:"لدي كل الثقة في لاعبي المصري وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع: أن جماهير المصري تعطينا دافعية كبيرة من أجل تحقيق الفوز واللاعبون على أعلى درجة من التركيز.

وأضاف: اعتدنا تمامًا على أجواء المباريات الصعبة وترجمة الفرص إلى أهداف يحتاج لمزيد من التركيز لدى اللاعبين.

تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

 أقيم منذ قليل بأحد فنادق برج العرب، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري الطاقم الأزرق، فيما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم الأسود الكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأخضر.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة  الليبي جمال سالم  ، بحضور المنسق العام للمباراة المغربي محمد زيزون ومراقب الحكام الجابوني جيروم ايفونج نزولو  وكذلك المنسق الأمني للمباراة النيجيري أولا، ويومي أديسا، وأيضًا المنسقة الإعلامي للمباراة الأستاذة إيناس مظهر، وحكم الساحة الجزائري لحلو بن براهم، فيما مثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي والكابتن/ محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور/ محمود  الشحات، طبيب الفريق  والكابتن/ إبراهيم غانم، مسئول المهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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