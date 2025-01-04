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رسميا.. رابطة الدوري الإسباني ترفض تسجيل داني أولمو وباو فيكتور - أخبار كلمتك

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رسميا.. رابطة الدوري الإسباني ترفض تسجيل داني أولمو وباو فيكتور - أخبار كلمتك

رسميا.. رابطة الدوري الإسباني ترفض تسجيل داني أولمو وباو فيكتور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 05:10 مساءً - حسم الاتحاد الإسباني، ورابطة الليجا، القرار النهائي بشأن محاولات نادي برشلونة تسجيل لاعبيه داني أولمو، وباو فيكتور، بعد رفض الرابطة تسجيلهما في قائمة الفريق بسبب عدم دفع الضمانات المالية الكافية من قبل النادي.

أسباب رفض رابطة الليجا قيد أولمو وفيكتور في قائمة برشلونة 

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان، اليوم السبت، أنه ورابطة الدوري رفضا طلب برشلونة لتسجيل داني أولمو، وباو فيكتور.

وقال الاتحاد في بيانه: "اجتمعت لجنة المراقبة التابعة لاتفاقية التنسيق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني لمعالجة طلب الحصول على تأشيرة مسبقة ومعالجة التراخيص الفيدرالية للاعبين داني أولمو،  وباو فيكتور بعد تقديم طلب من نادي برشلونة".

وأضاف البيان أنه "بعد استيفاء المتطلبات المتعلقة المراقبة المالية لرابطة الدوري وبعد الانتهاء من الوثائق التي قدمها نادي برشلونة، قررت لجنة المراقبة عدم منح التأشيرة المسبقة أو الترخيص النهائي الذي طلبه النادي الكتالوني للاعبيه أولمو وباو فيكتور، وفقًا للمادتين 130.2 و141.5 من اللائحة العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وشكلت قضية تسجيل داني أولمو، وباو فيكتور، في قائمة الفريق للمباريات المقبلة أزمة حقيقية لنادي برشلونة، كما أثارت جدلًا واسعًا حول سياسة النادي تحت رئاسة خوان لابورتا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني وافقت، في 26 أغسطس الماضي، على تسجيل داني أولمو القادم من لايبزيغ الألماني، بعدما قرر برشلونة إضافته إلى القائمة بدلًا من أندرياس كريستنسن المصاب.

لكن الرابطة طالبت بضمانات مالية كافية للتسجيل النهائي لداني أولمو، وزميله باو فيكتور، فيما لم تنجح إدارة البارسا بذلك حتى صدور القرار النهائي اليوم السبت.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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