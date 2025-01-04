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7 فرق تمثل مصر في البطولة الأفريقية لأندية الهوكي ببورسعيد - أخبار كلمتك

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7 فرق تمثل مصر في البطولة الأفريقية لأندية الهوكي ببورسعيد - أخبار كلمتك

7 فرق تمثل مصر في البطولة الأفريقية لأندية الهوكي ببورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 05:10 مساءً - الهوكي، أعلن الاتحاد الأفريقي للهوكي قائمة الفرق المقرر مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية للأندية، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير المقبل ببورسعيد.

وتضم القائمة 11 فريقا على مستوى الرجال، من بينهم 4 فرق من مصر وهي، الزمالك والشرقية ومصنع الطائرات وبورفؤاد، بالإضافة لـ3 فرق من نيجيريا و3 فرق من كينيا وفريق واحد من غانا.

البطولة الأفريقية للهوكي، كلمتك

وعلى مستوى السيدات تضم القائمة 10 فرق من بينهم 3 فرق مصرية وهي الشرقية وسموحة والنصر، بالإضافة لـ3 فرق من نيجيريا وفريقين من كينيا وفريق من أوغندا وفريق من غانا.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، أن هناك استعدادات قوية لاستضافة البطولة، وخروجها بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وأوضح أن الفرق المصرية لديها القدرة على الوصول للأدوار النهائية، متوقعا أن يكون اللقب مصريا في منافسات الرجال والسيدات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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