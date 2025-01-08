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رئيس وزراء اليونان: لدينا الكثير من الشركات التي ترغب في التعاون مع مصر في مجال الطاقة - أخبار كلمتك

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رئيس وزراء اليونان: لدينا الكثير من الشركات التي ترغب في التعاون مع مصر في مجال الطاقة - أخبار كلمتك

رئيس وزراء اليونان: لدينا الكثير من الشركات التي ترغب في التعاون مع مصر في مجال الطاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:16 مساءً - قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس: «لدينا الكثير من الشركات التي ترغب في التعاون مع مصر خاصة في مجال الطاقة».

وأضاف خلال كلمته بفعاليات القمة الثلاثية بقصر الاتحادية، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان ذو أهمية كبرى بالنسبة لأوروبا، مشيرا إلى أن علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي تاريخية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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