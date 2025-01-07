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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:05 مساءً - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة المقبلة في كأس مصر.

وتحدث جروس مع اللاعبين عن أهمية مباراة الفريق المقبلة في بطولة كأس مصر، مؤكدًا على ضرورة البحث عن تسجيل الأهداف مبكرًا من أجل تفادي أي مفاجآت في لقاء الكأس.

وقال جروس للاعبين: "أريد منكم أن تظهروا في المباريات بكل قوة بنفس الصورة التي تظهرون عليها في التدريبات".

وفي نهاية الجلسة منح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم وشرح برنامج التدريب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل، بستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة  الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم  الأحد الماضي على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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