الرياضة - 02:01 - رئيس قبرص: حريصون على تقديم الدعم لمصر في مواجهة أي تحديات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:01 مساءً - قال رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، إن بلاده حريصه على دعم مصر في إطار الاتحاد الأوروبي، مضيفا: حريصون على تقديم الدعم لمصر في مواجهة أي تحديات».

شدد الرئيس القبرصي خلال القمة الثلاثية «المصرية اليونانية القبرصية» بقصر الاتحادية، على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن قمة اليوم غاية في الأهمية.