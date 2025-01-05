رئيس الوزراء يتابع خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 02:51 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تنوع الاستعمالات المقترحة في إطار المخطط الاستراتيجي لمدينة سفنكس الجديدة، ما بين زراعي وسكني وصناعي واستثماري ولوجستي، وذلك بالنظر لقربها من العديد من المرافق الحيوية، والتي من بينها مطار سفنكس الدولي، وشبكات الطرق الإقليمية، وشبكات ومحطات وسائل النقل الحديثة، فضلا عن تواجد العديد من مشروعات التنمية السياحية، والصناعية في محيطها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي اليوم، لمتابعة خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد موسي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، المخطط الاستراتيجي التفصيلي لمدينة سفنكس الجديدة، موضحا أنه يتضمن خمس قطاعات بمساحة إجمالية تتخطي الـ 73 ألف فدان، كما أنه يشتمل على العديد من الاستعمالات المقترحة للأراضي الموجودة ضمن هذا المخطط، حيث تتنوع هذه الاستعمالات ما بين مناطق عمرانية سكنية، وأخري سكنية زراعية، ومناطق صناعية، ولوجستية، ومناطق خدمات إقليمية، وغيرها للأنشطة الاستثمارية، لافتاً إلى أنه تم اعتماد المخطط العام لعدد من القطاعات، وما يتضمنه من مشروعات وأنشطة تنموية في مختلف المجالات.

وتناول وزير الإسكان خلال الاجتماع مستجدات موقف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد لتوفيق الأوضاع.

كما تطرق الوزير - خلال الاجتماع - إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات للبنية الأساسية في نطاق مدينة سفنكس الجديدة، ومعدلات ونسب إنجاز هذه المشروعات في قطاعات الطرق، وشبكات المياه، وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق، بما يسهم في سرعة تنمية المدينة.