البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 02:51 مساءً - استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، ووفدا من أعضاء المجلس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن البابا تواضروس رحب بالوفد القضائي.. معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم.. متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.

وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومرافقوه البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد والعام الجديد، حيث تحدث قداسته عن مسؤولية كل إنسان في صنع السلام.