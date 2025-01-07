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سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع البطاطس والقلقاس والفلفل - أخبار كلمتك

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سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع البطاطس والقلقاس والفلفل - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع البطاطس والقلقاس والفلفل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 07:50 صباحاً - سعر الخضار اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضار ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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سعر الخضار اليوم

أبرز التحركات السعرية للخضراوات وفقًا لآخر تحديث في السوق

ارتفعت أسعار 14 صنفًا من الخضراوات في سوق العبور؛ وهم  البطاطس والكوسة، الباذنجان الرومي، الباذنجان الأبيض، وارتفاع أسعار الفلفل بجميع أنواعه ماعدا الألوان.

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سعر الخضار 

كما ارتفعت أسعار السبانخ والملوخية والخيار صوب، والقلقاس والبطاطا والفول الأخضر، والليمون بلدي.

فيما انخفضت أسعار 5 أصناف هي؛ البصل الأبيض والأحمر، والجزر والباذنجان البلدي والملوخية.

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سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» اسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، في السطور الآتية:

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سعر الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9  جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 19 جنيهًا.
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سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 11 إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 15 جنيها.
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سعر الخضار 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 19 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 20 إلى 24 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 21 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
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سعر الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  8 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 15 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 24 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.
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سعر الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر فول أخضر من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
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سعر الخضار 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 15 جنيها.
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سعر الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الثلاثاء في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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