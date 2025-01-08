مدير المستشفيات بغزة: الاحتلال يسعى للقضاء على المنظومة الصحية بالقطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:10 صباحاً - قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص، اليوم الأربعاء: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للقضاء على منظومة الصحة في شمال القطاع وجنوبه".

جيش الاحتلال يقصف مستشفيات قطاع غزة

وأضاف مروان الهمص: "إن جيش الاحتلال يجبر قوافل المساعدات على سلك طرق يعترضها اللصوص ويقصف المدنيين في مناطق يصنفها آمنة".

غارات كثيفة على محيط مستشفى كمال عدوان



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البنا في مدينة دير البلح فجر اليوم الأربعاء.

كما استشهدت طفلة وأصيب عدد آخر في استهداف منزل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

من جهته قال الدفاع المدني بغزة صباح اليوم الأربعاء إن طواقمه انتشلت جثمان شهيد وعدة إصابات من منزلة عائلة «كلاب» الذي قصفه الاحتلال الاسرائيلي في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأضاف في البيان أنه لا زال تحت الأنقاض 4 مفقودين يصعب الوصول إليهم.

وكان 5 فلسطينيين قد استشهدوا في قصف إسرائيلي على مبنى سكني بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

واستشهد طفل، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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