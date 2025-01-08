القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:10 صباحاً - بدأت تنتشر شائعات قوية في الساعات الأخيرة حول رغبة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في شراء نادي ليفربول الإنجليزي.

هذه الأنباء أحدثت ضجة كبيرة بين جماهير النادي، خاصة وأنها جاءت في وقت حرج يتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح.



وأعادت هذه الشائعات فتح باب التساؤلات حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، حيث يرتبط مصير النجم المصري ارتباطًا وثيقًا بقرارات الإدارة الجديدة المحتملة.

وأشارت تقارير عالمية إلى أنها لم تكن هذه مجرد شائعات عابرة، بل أكد والد ماسك بنفسه وجود اهتمام حقيقي من ابنه بامتلاك النادي، كاشفًا عن علاقات عائلية وثيقة تربطهم بمدينة ليفربول، حيث ولدت جدة ماسك لأبيه ونشأت هناك قبل أن تهاجر إلى جنوب إفريقيا.

وعلى الرغم من الضجة التي أحدثتها هذه الأنباء، إلا أنها لا تزال في مرحلة التكهنات ولم تصل إلى مرحلة المفاوضات الجدية.



نفي الملاك الحاليين لليفربول



فيما قامت مجموعة فينواي الرياضية، المالكة الحالية لنادي ليفربول، بنفي هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي مفاوضات جارية لبيع النادي.



تصريحات صحيفة التايمز

وأكدت صحيفة التايمز البريطانية أيضًا عدم وجود أي اتصالات بين ماسك والملاك الحاليين، مشيرة إلى أن تصريحات والد ماسك حول اهتمامه بشراء النادي لا تحمل أي جدية حتى الآن.



وأشارت الصحيفة إلى أن عدم التأكد من الصفقة وأن هذا الاهتمام الشخصي لا يعني بالضرورة أن الصفقة ستتم، حيث إن شراء ناد كبير مثل ليفربول يتطلب الكثير من الدراسة والتخطيط.



سياسات ماسك وتأثيرها على الفريق



وأضافت التقارير أن إيلون ماسك يشتهر بسياساته التقشفية التي طبقها في شركاته السابقة، مثل تخفيض عدد الموظفين وتقليل النفقات وفي حالة استحوذ ماسك على ليفربول، فمن المتوقع أن يطبق سياسات مماثلة، مما قد يؤدي إلى خفض رواتب اللاعبين، تقليص ميزانية التعاقدات، وربما بيع بعض النجوم ولعل أبرزهم محمد صلاح.



ردود أفعال الجماهير وموقف صلاح

وأبدت جماهير ليفربول قلقها من هذه التطورات، وطالبت الإدارة بتجديد عقود اللاعبين الأساسيين، بما في ذلك محمد صلاح خاصة وأنه أفضل لاعبي الفريق.

رفعت الجماهير لافتات تطالب الإدارة بتجديد عقود الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، الذين يعتبرون أعمدة الفريق.

كتبت الجماهير على اللافتة: “اعطوا صلاح وترينت وفيرجل أموالهم”.





ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.