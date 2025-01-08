تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:10 صباحاً - كأس السوبر الإسباني، يحتضن ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني



حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، جافي، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني عبر قناتي: إم بي سي مصر 2، SSC HD.



ويشارك نادي برشلونة في تلك البطولة بصفته وصيف النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني، 2023/24، في حين أن أتلتيك بلباو هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء ريال مدريد وريال مايوركا، في نهائي يوم الأحد المقبل.

وكشف الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة عن إمكانية مشاركة لامين يامال أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وافتقد الفريق الكاتالوني جهود لامال بعد تعرضه لإصابة من الدرجة الأولى في مفصل كاحله الأيمن، منتصف نوفمبر الماضي.

موقف لامين يامال من السوبر

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل لقاء بلباو: يامال تدرب نحو أربع مرات معنا، وهو جاهز، ومن الممكن أن يلعب أمام بلباو.

وقلل مدرب برشلونة من تأثير قضية عدم تسجيل داني أولمو في الفريق خلال مشاركته في كأس السوبر، وأوضح أنه يجب أن نعمل بوصفنا فريقا واحدا، وعدم تسجيل أولمو فرصة لنا للتقارب أكثر، والعمل بروح أكبر



وتابع الألماني: أعلم ما الذي يدور، ونادي برشلونة مميز جدًّا، وأحب كل ما يتعلق به، ومن الرائع جدا العمل مع فريق مثله.

وشدد المدرب على أن الجميع مستعد لهذه البطولة، وهي مهمة سواءً للنادي، أو اللاعبين، أو لي بوصفي مدربًا. مباراة بلباو صعبة جدًّا، وسنرى ما الذي سيحصل فيها.

مواعيد مباريات نصف نهائي السوبر الإسباني

من المقرر أن يلتقي أتلتيك بلباو ضد برشلونة اليوم الأربعاء 8 يناير الجاري، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وتقام المباراة الثانية لدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد ضد ريال مايوركا على ملعب الملك عبد الله الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة غدا الخميس.

القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر الإسباني 2025



وتمتلك شبكة قنوات SCC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس السوبر الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل المباريات عبر قناتي SSC Sports HD 1 وكذلك SSC Sports HD 5.

كما تذاع بطولة كأس السوبر الإسباني ستكون على قنوات mbc masr وmbc masr 2.

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