مشاهير العرب - رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في أول ليلة عرض لـ «مكسرة الدنيا»| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:16 مساءً - حرص الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على دعم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم عقب انطلاق عرضها المسرحي «مكسرة الدنيا» ضمن فعاليات موسم الرياض، اليوم السبت، والمقرر أن يقام من 3 حتى 7 يناير الجاري.

وشارك رامي رضوان، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «دايما في نجاح وتفوق يا رب حبيبتي، من كواليس أول ليلة عرض مسرحية مكسرة الدنيا بموسم الرياض».

وأضاف: «تحية للجمهور العظيم اللي شرفنا من مصر والسعودية ولبنان وسوريا والكويت والإمارات وتونس والمغرب وكل الدول الشقيقة الحبيبة، اللهم وفق وبارك في الليالي القادمة، ما شاء الله ولا قوة الا بالله».

تفاصيل مسرحية مكسرة الدنيا

ومن المفترض، أن تضم مسرحية مكسرة الدنيا لـ دنيا سمير غانم عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، وغيرهم.

وتدور أحداث مسرحية «مكسرة الدنيا» حول، حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة، التي تواجه تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

تعيش دنيا سمير غانم، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لمسلسل «عايشة الدور»، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم

تدور أحداث مسلسل عايشة الدور، لـ دنيا سمير غانم، في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، ولم يتم اختيار باقي أبطال العمل حتى الآن، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.