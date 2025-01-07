مشاهير العرب - سبب وفاة منى أبو الفتوح نجمة مسلسل يوميات ونيس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:06 مساءً - منى أبو الفتوح .. حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد رحيل منى أبو الفتوح، مساء يوم الإثنين، وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية عن وفاتها بعد صراع مع المرض

سبب وفاة منى أبو الفتوح الحقيقي

أوضحت نقابة المهن التمثيلية في بيانها الرسمي أن الفنانة منى أبو الفتوح واجهت مرضًا طويل الأمد أثر على صحتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما جعلها تبتعد عن الأضواء والحياة العامة.

نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة منى أبو الفتوح

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة منى أبوالفتوح، وتقدم النقيب أشرف زكي بالعزاء لأسرتها، وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة منى ابو الفتوح، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون».

أبرز المعلومات عن منى أبو الفتوح

- بدأت مسيرتها الفنية خلال فترة الثمانينات حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها: «البنات عايزة إيه، امرأتان ورجل»، ثم توالت أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتليفزيون، منها: «الفرح، يوميات ونيس، فارس بلا جواد، البخيل وأنا، المعتوه، فتوات بولاق».

- شاركت منى أبو الفتوح في العديد من الأعمال السينمائية، منها: الفرح، أنغام الغريب، دائمة الموت، الطعنة الأخيرة، الزمن الصعب، رحلة فرج وغريب، فتحية والمرسيدس، أمان يا دنيا، كباب ولكن، حظ من السماء، إمرأتان ورجل، لعبة الكبار، إمرأة متمردة، والمعتوة، وغيرها.

- كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: نادي القلوب الجريحة، السفينة، حرب الدخان، المرأة في الإسلام، فارس بلاجواد، يوميات ونيس، وداعا ربيع العمل، البخيل وأنا، وغيرها.

-وكان من أبرز أعمال منى أبو الفتوح «يوميات ونيس، فارس بلا جواد، البخيل وانا، المعتوه، فتوات بولاق، الفرح».

- وكان آخر أعمالها الفنية المشاركة في مسلسل موعد مع الوحوش عام 2010 بطولة الفنان الراحل خالد صالح.