الجيزة تطلق ملتقى توظيف غدا لتوفير فرص عمل للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 09:50 مساءً - يشهد قطاع الشباب بمحافظة الجيزة غدًا إطلاق ملتقى توظيفي ضخم يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل متنوعة للشباب في مختلف المجالات، حيث يوفر منصة للتواصل المباشر بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، مما يساهم في تسهيل عملية التوظيف واختيار الكفاءات المناسبة.

تفاصيل ملتقى التوظيف

ويعقد الملتقى بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة غدًا الأثنين من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.



الفرص المتاحة بملتقى توظيف الجيزة

ويتيح الملتقى فرص عمل في مختلف المجالات (سائقين، عمال نظافة، مسوقين، وغيرها)، بالاضافة إلى فرص تدريب وتأهيل للشباب.



الشروط

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل الدراسي المطلوب

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا

ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم، كما يساهم في الحد من البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني.

ويدعو جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة كافة الباحثين عن عمل لحضور الملتقى والاستفادة من الفرص المتاحة، كما يدعو الشركات والمؤسسات إلى المشاركة في الملتقى وعرض فرص العمل المتاحة لديهم.

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