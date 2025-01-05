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مشاهير العرب - «جميلة وقلبك جميل».. تامر حسني يوجه رسالة لـ هنا الزاهد في عيد ميلادها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «جميلة وقلبك جميل».. تامر حسني يوجه رسالة لـ هنا الزاهد في عيد ميلادها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «جميلة وقلبك جميل».. تامر حسني يوجه رسالة لـ هنا الزاهد في عيد ميلادها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 10:06 مساءً - هنأ الفنانتامر حسني.. على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها.

وشارك تامر حسني، مقطع فيديو للفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، عبر خاصية الاستوري خلال تواجدها بالرياض.

هنا الزاهد

تهنئة الفنان تامر حسني لـ هنا الزاهد

وكتب تامر حسني «أجمل هنا في الدنيا كلها، كل سنة وانت طيبة وكل محبينك وكل عيلتك طيبين.. تستاهلي كل الخير يا هنا انتي بنت جميلة وقلبك جميل زيك، ربنا يرزقك وينجحك يا أجمل هنا».

هنا الزاهد

أعمال هنا الزاهد القادمة

تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض أحدث مسلسلاتها «إقامة جبرية» على إحدى المنصات، والمسلسل بطولة الفنانة هنا الزاهد التي تطل على جمهورها بشخصية جديدة عليها بعيدا عن الكوميديا التي تقدمها مؤخرا سواء في السينما او المسرح.

وتجسد هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

هنا الزاهد

رد هنا الزاهد على زواجها في 2025

وعلى صعيد آخر، كشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة زواجها قريبا وتحديدا في العام المقبل 2025، بعد انطلاق شائعات عن ارتباطها ثانية.

وقالت هنا الزاهد ردا على سؤال لبرنامج et بالعربي هل تكون عروس 2025؟، معلقة: «أتمنى والله ولما يبقى في حاجة هقول».

وعن أمنيتها لعام 2025 قالت هنا الزاهد: نفسي ان شاء الله شغلي يعجب الناس يعني فيلم «ريستارت» و«الشاطر، وحياتي الخاصة بتمنالها حاجات منها إن يكرمني الله في حياتي برضه و يخليلي أهلي وتبقى سنة كويسة عليا».

تامر حسني

آخر أعمال تامر حسني

مدرسة الحب ج3.

نسل الأغراب

حالة حب

عمر وسلمى

عمر وسلمى 2.

بحبك

وقدم تامر حسني في آخر أفلامه «تاج» الذي عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضي 2023، وشارك في بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندي، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهري، أحمد على، سمر متولي، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.

هنا الزاهد

أخر اعمال هنا الزاهد

إقامة جبرية 2025 - مسلسل [ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﺑﻌﺪ]

الشاطر 2025 - فيلم [ﺟﺎﺭي إﻧﺘﺎﺟﻪ]

ريستارت 2025 - فيلم [ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﺑﻌﺪ]

الباشا 2024 - ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ

بضع ساعات في يوم ما 2024 - فيلم (سارة)

تييت 2024 - ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ

عاشق 2024 - فيلم (زينة ـ ضيفة شرف)

فاصل من اللحظات اللذيذة 2024 - فيلم (درية السيد أحمد)

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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