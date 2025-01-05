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نحن عائلة واحدة الآن، مي فاروق تنشر صورتها برفقة محمد العمروسي وأولادها - أخبار كلمتك

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نحن عائلة واحدة الآن، مي فاروق تنشر صورتها برفقة محمد العمروسي وأولادها - أخبار كلمتك

نحن عائلة واحدة الآن، مي فاروق تنشر صورتها برفقة محمد العمروسي وأولادها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 09:55 مساءً - شاركت الفنانة مي فاروق جمهورها أحدث ظهور رفقة زوجها الفنان محمد العمروسي وأولادها.

ونشرت مي فاروق الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وكتبت معلقة: “نحن عائلة واحدة الآن”.

واحتفلت النجمة  مي فاروق ومحمد العمروسي بحفل زفافهما يوم الخميس الماضي وسط أجواء مبهجة بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة على النيل.

وحرص النجم مصطفى قمر على إحياء حفل زفاف مى فاروق ومحمد العمروسي الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى، وقدم قمر مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص، منها الليلة دوب، والسود عيونه وبسلم عليك، ولو سألونى وغيرها.

 

 

حضر عدد من الفنانين حفل زفاف مي فاروق والفنان محمد العمروسي داخل أحد الفنادق بالقاهرة، منهم شريف منير وشذى وعزيز الشافعي وهلا رشدي وحميد الشاعري وإيهاب توفيق.

 

ورقصت المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق بالقاهرة، على أغنية رومانسية قامت بغنائها خصيصا في هذه المناسبة، وتقول جزء من كلماتها: "يا فرحة قلبي يا أملي اللي عايشة عليه.. يا روحي وانت معايا هخاف من إيه".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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