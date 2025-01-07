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برشلونة يبدأ مفاوضاته الرسمية مع نجم أستون فيلا - أخبار كلمتك

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برشلونة يبدأ مفاوضاته الرسمية مع نجم أستون فيلا - أخبار كلمتك

برشلونة يبدأ مفاوضاته الرسمية مع نجم أستون فيلا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:35 مساءً - عقد البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، اجتماعا مع وكيل أحد اللاعبين البارزين في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي.

جون دوران ضمن اهتمامات نادي برشلونة 

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يعد الكولومبي جون دوران، مهاجم أستون فيلا، أحد الصفقات التي تحظى باهتمام برشلونة هذا الموسم لدعم الهجوم، لكنه لا يتقدم قائمة الأولويات حتى الآن.

وكشفت أن ديكو عقد اجتماعا بالفعل في برشلونة قبل عدة أسابيع مع ممثل دوران، الذي أكد أن اللاعب يشعر بحماس كبير لارتداء قميص برشلونة.

ويرتبط دوران بعقد مع نادي أستون فيلا حتى عام 2030، وبالتالي رحيله لن يكون سهلا.

وأكدت "سبورت" أن اللقاء كان مجرد "جلسة تواصل بين ديكو ووكيل اللاعب دون وجود أي نية لبدء مفاوضات رسمية".

ويبحث برشلونة عن دعم صفوفه بلاعب جديد في الهجوم خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ويمتاز دوران بقدرته على اللعب في مركز رأس الحربة.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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