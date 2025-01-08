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رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بفوزه بذهبية كأس العالم للناشئين - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بفوزه بذهبية كأس العالم للناشئين - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بفوزه بذهبية كأس العالم للناشئين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:30 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة على فوزه المستحق بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن فعاليات كأس العالم للناشئين التي أُقيمت في سويسرا.  

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا الإنجاز الرياضي المتميز، مشيدًا بالجهود التي بذلها أعضاء الفريق لتحقيق هذا الفوز. 

كما تقدم بالتهنئة لوزير الشباب والرياضة، متمنيًا للمنتخب الوطني دوام التفوق وتحقيق المزيد من النجاحات في المحافل العالمية، بما يرفع اسم مصر وعلمها عاليًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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