الحكومة تبحث التعاون مع شركات عالمية ومستثمرين محليين في مجالي البترول والغاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:30 مساءً - اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستجدات التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود المبذولة للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف زيادة حجم الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

ويأتي ذلك في إطار تلبية احتياجات الدولة من هذه المنتجات الاستراتيجية التي تلعب دورًا حيويًّا في دعم المشروعات التنموية والخدمية.

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