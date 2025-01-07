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يشبه ملعب بايرن ميونيخ، تعرف على ستاد جودسويل أكبابيو المستضيف لمباراة إنيمبا والمصري (صور) - أخبار كلمتك

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يشبه ملعب بايرن ميونيخ، تعرف على ستاد جودسويل أكبابيو المستضيف لمباراة إنيمبا والمصري (صور) - أخبار كلمتك

يشبه ملعب بايرن ميونيخ، تعرف على ستاد جودسويل أكبابيو المستضيف لمباراة إنيمبا والمصري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:35 مساءً -  يعد استاد أكوا أيبوم الدولي جودسويل أكبابيو الذي يستضيف مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري، الاستاد الوحيد بنيجيريا المؤهل والمعتمد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "؛ لاستضافة مباريات الفرق والمنتخبات النيجيرية.

ستاد جودسويل أكبابيو مستضيف مباراة المصري وإنيمبا بالكونفيدرالية

 الاستاد يقع بمدينة أويو عاصمة ولاية أكوا النيجيرية وهو يسع لثلاثين ألف متفرج، وقد تم افتتاحه عام 2014، وأنشأته إحدى أكبر شركات المقاولات النيجيرية بتكلفة وصلت لنحو 90 مليون دولار بتصميم مقارب لاستاد أليانز أرينا الخاص بنادي بايرن ميونيخ الألماني. 

يذكر أن مدينة أويو تبعد عن العاصمة النيجيرية أبوجا بنحو 600 كيلو متر، فيما تبعد عن مدينة لاجوس - العاصمة القديمة - بنحو 660 كيلو متر، بينما تبعد عن مدينة آبا معقل نادي إنيمبا بنحو 69 كيلو متر فقط.

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري

 يلتقي فريق المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم  بالجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

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 وغادر مطار القاهرة الدولي محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري البورسعيدي والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق  في طريقهما إلى مدينة لاجوس النيجيرية، وذلك لإتمام كافة ترتيبات بعثة النادي والتي ستغادر القاهرة صباح بعد غد الخميس استعدادًا لمباراة الفريق ببطولة الكونفيدرالية والتي ستجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري.

 

محمود جابر والدكتور محمود الشحات يطيران إلى نيجيريا 

 وعقب الوصول إلى لاجوس سينتقل الثنائي إلى مدينة أويو عبر رحلة طيران داخلي،  حيث سيتوجهان إلى الفندق الذي تم اختياره كمقر لإقامة الفريق وكذا ملاعب التدريب والملعب الذي ستقام عليه المباراة، بالإضافة للاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق وتنقلاته خلال فترة تواجده في نيجيريا.

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موعد سفر بعثة المصري

 الجدير بالذكر أن بعثة المصري ستغادر القاهرة في الساعة الساعة التاسعة وعشر دقائق صباح بعد غد الخميس، لتصل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت أبوجا - الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، قبل أن تستقل رحلة طيران داخلي تستغرق نحو 80 دقيقة إلى مدينة أويو والتي ستستضيف المباراة.

 

المصري يصطحب “شيف خاص” إلى نيجيريا 

 قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي سفر أحد الطهاة  مع بعثة النادي إلى نيجيريا، استعدادًا لمباراة إنيمبا ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وغادر الشيف القاهرة  بصحبة  محمود جابر المدير الإداري للفريق والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق في طريقهم إلى مدينة لاجوس النيجيرية ومنها إلى مدينة أويو عبر رحلة طيران داخلي،  حيث سيتفق مع مسؤولي الفندق الذي سيقيم به الفريق بمدينة أويو على تفاصيل وجبات الطعام ومكوناتها ومواعيدها وطريقة إعدادها خلال فترة تواجد الفريق هناك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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