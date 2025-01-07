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الرياضة - 12:41 - عيار 21 بكام؟.. هبوط سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:41 - عيار 21 بكام؟.. هبوط سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - عيار 21 بكام؟.. هبوط سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:41 مساءً - سعر الذهب اليوم .. تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، حيث انخفض بقيمة 10 جنيهات في سعر الذهب عيار 21، الذي سجل الآن في سوق الصاغة بـ مصر نحو 3735 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4268 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3735 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3201 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب بقيمة 29880 جنيه.

- سعر الذهب عالميا، سجل 2642 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب بيع وشراء

- سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4268.5 جنيه للبيع، و 4240 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 22، بلغ نحو 3912.75 جنيه للبيع، و 3886.75 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 3735 جنيهًا للبيع، 3710 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3201.5 جنيه للبيع، و 3180 جنيها للشراء.

- سعر الذهب عيار 14، بلغ نحو 2490 جنيهًا للبيع، و 2473.25 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2134.25 جنيه للبيع، و 2120 جنيها للشراء.

- سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1600.75 جنيه للبيع، و 1590 جنيها للشراء.

- سعر الجنيه الذهب، بلغ نحو 29880 جنيها للبيع، و 29680 جنيها للشراء.

- سعر أونصة الذهب، وصل نحو 2645.12 دولار للبيع، و 2644.85 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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