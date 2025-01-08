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تعليم كفر الشيخ يتابع اليوم التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد - أخبار كلمتك

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تعليم كفر الشيخ يتابع اليوم التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد - أخبار كلمتك

تعليم كفر الشيخ يتابع اليوم التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:36 مساءً - قام الدكتور علاء جودة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ صباح اليوم بمتابعة البرنامج التدريبي من التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد الدفعة الرابعة معلم مادة.

وتحدث وكيل الوزارة عن إدارة الذات وتطوير الذات، الذكاء العاطفي والوعى الذاتي، التعامل مع مضيعات الوقت، أهمية الثقة بالنفس، ومهارات التواصل الفعال وفنيات اجتياز المقابلة الشخصية

وتحدث وكيل الوزارة مع المعلمين الجدد وحثهم علي العمل الجاد في بداية حياتهم المهنية والتأكيد علي أن قدرة المعلمين علي التدريس بطريقة إبداعية وإظهار مهاراتهم والتأكيد علي اظهار القيم الإيجابية مثل الصدق والموضوعية والتعاون والتأكيد علي العمل الجماعي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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