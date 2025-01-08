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انطلاق النسخة الأولى من يوم الثقافة وتكريم رموز الإبداع الراحلين - أخبار كلمتك

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انطلاق النسخة الأولى من يوم الثقافة وتكريم رموز الإبداع الراحلين - أخبار كلمتك

انطلاق النسخة الأولى من يوم الثقافة وتكريم رموز الإبداع الراحلين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:36 مساءً - انطلقت منذ قليل فعاليات النسخة الأولى من احتفالية يوم الثقافة المصرية، بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقام يوم الثقافة لأول مرة، ومن المقرر أن يصبح تقليد سنوي يحدث يوم 8 يناير من كل عام، ليكون مناسبة وطنية تكرم صُنّاع الهوية الثقافية المصرية، ليُعبر هذا اليوم عن الثقافة بمعناها الأوسع والأشمل.

ويهدف يوم الثقافة إلى ابزار إنجازات المتميزين من أبناء الوطن والاحتفاء بالرموز الفكرية والإبداعية التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.

واختيرت الأسماء المكرمة في يوم الثقافة، من خلال ترشيح المبدعين للنقابات الفنية والمجلس الأعلى للثقافة منهم نقابة الممثلين والتشكيليين والموسيقيين وغيرها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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