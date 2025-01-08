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استمارة تقييم طلاب الصف الأول الإعدادي الترم الأول.. اعرف درجات كل مادة - أخبار كلمتك

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استمارة تقييم طلاب الصف الأول الإعدادي الترم الأول.. اعرف درجات كل مادة - أخبار كلمتك

استمارة تقييم طلاب الصف الأول الإعدادي الترم الأول.. اعرف درجات كل مادة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:36 مساءً - استمارة تقييم الصف الأول الإعدادي.. أعلنت المديريات التعليمية، استمارة تقييم الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، محددة مجموع درجات المواد وطريقة احتساب المجموع.

مجموع درجات المادة الواحدة للصف الأول الإعدادي

أوضحت المديريات التعليمية، أن مجموع درجات المادة الواحدة 100 درجة، يتم تقسيمها على الاختبارات الشهرية والسلوك والمواظبة والواجبات والتقييمات والاختبار النهائي للفصل الدراسي.

مجموع الصف الأول الإعدادي 2025

احتساب الدرجة الفعلية للصف الأول الإعدادي

وأشارت مديريات التربية والتعليم، إلى أنه يتم احتساب الدرجة الفعلية للطلاب الصف الأول الإعدادي، وهي «مجموع الدرجات من 100 والدرجة الكلية للمادة لكل فصل دراسي 100%، كالتالي:

- مادة اللغة العربية: 30 درجة للاختبارات الشهرية، 10 درجات للمواظبة والسلوك، و10 درجات للواجبات المنزلية، و20 درجة للتقييمات الأسبوعية، 30 درجة للاختبار النهائي للفصل الدراسي الأول.

- مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة للاختبارات الشهرية، 10 درجات للمواظبة والسلوك، و10 درجات للواجبات المنزلية، و20 درجة للتقييمات الأسبوعية، 30 درجة للاختبار النهائي للفصل الدراسي الأول، وتكون الدرجة الفعلية من 30 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 30 درجة للاختبارات الشهرية، 10 درجات للمواظبة والسلوك، و10 درجات للواجبات المنزلية، و20 درجة للتقييمات الأسبوعية، 30 درجة للاختبار النهائي للفصل الدراسي الأول، وتكون الدرجة الفعلية من 20 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للاختبارات الشهرية، 10 درجات للمواظبة والسلوك، و10 درجات للواجبات المنزلية، و20 درجة للتقييمات الأسبوعية، 30 درجة للاختبار النهائي للفصل الدراسي الأول، وتكون الدرجة الفعلية من 30 درجة.

- مادة العلوم: 30 درجة للاختبارات الشهرية، 10 درجات للمواظبة والسلوك، و10 درجات للواجبات المنزلية، و20 درجة للتقييمات الأسبوعية، 30 درجة للاختبار النهائي للفصل الدراسي الأول، وتكون الدرجة الفعلية من 20 درجة.

مجموع الصف الأول الإعدادي 2025

- يكون المجموع الكلي للمواد 500 درجة.

- وتكون الدرجة الفعلية 140 درجة.

مواد النجاح والرسوب والمواد التي لا تضاف للمجموع

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن مواد النجاح والرسوب والمواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الصف الأول الإعدادي، هي: «التربية الدينية، والتربية الرياضية، والكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات، التربية الفني، والتربية الموسيقية، ونشاط اختياري 1، ونشاط اختياري 2.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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