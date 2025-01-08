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الجامعات الخاصة تفتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني - أخبار كلمتك

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الجامعات الخاصة تفتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني - أخبار كلمتك

الجامعات الخاصة تفتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:30 مساءً - فتحت الجامعات الخاصة والأهلية باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات عبر مواقعها، أو من خلال مقر الجامعة. 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والأزهر

 الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل التعلم الإلكتروني الفرنسية المنصورة الجديدة 
الطب البشرى 
79 %

طب الأسنان 
77 %

العلاج الطبيعى 
75 %

الصيدلة 
71 %

طب بيطرى 
67 %

الهندسة 
68 %

علوم الحاسب 
60 %


التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية. 

53 %

فيما عدا جامعة (6 أكتوبر – مصر للعلوم والتكنولوجيا – أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – مصر الدولية) 55%. 

 

جامعة الجلالة العلمين 
الطب البشرى 
76 %

طب الأسنان 
75 %

العلاج الطبيعى 
74 %

الصيدلة 
70 %

الهندسة 
66 %

علوم الحاسب 
60 %


التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية 53%.


فيما عدا جامعة (6 أكتوبر – مصر للعلوم والتكنولوجيا – أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – مصر الدولية) 55%. 

جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية
الطب البشرى 
74 %

طب الأسنان 
73 %

العلاج الطبيعى 
72 %

الصيدلة 
68 %

طب بيطرى 
65 %

الهندسة 
65 %

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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