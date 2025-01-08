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إعلام إسرائيلي: لبنان سلمت لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار أسلحة تابعة لحزب الله - أخبار كلمتك

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إعلام إسرائيلي: لبنان سلمت لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار أسلحة تابعة لحزب الله - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: لبنان سلمت لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار أسلحة تابعة لحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:30 مساءً - أفادت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي بأن الجيش اللبناني سلم لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مخزونا من أسلحة حزب الله في جنوب لبنان.

مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار

وقالت: إن الجيش اللبناني سلم الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز الذي يشرف على آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، مخزونا من الأسلحة كان يملكه "حزب الله"، ومن المتوقع أن يتم تدمير السلاح في الأيام المقبلة.

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أمس الثلاثاء أن الجنرال جيفرز، أجرى برفقة الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، زيارة إلى مقر اللواء الخامس للجيش اللبناني في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

مخزونات الأسلحة التي سوف يتم تدميرها في الأيام المقبلة

وقالت إن "الجنرالين جيفرز وبونشان اطّلعا على مخزونات الأسلحة التي سوف يتم تدميرها في الأيام المقبلة، والتي استولى عليها الجيش اللبناني من الجماعات المسلحة غير المصرح لها".

واعتبر الجنرال جيفرز أن "الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبنان وهو يستمر في الإثبات لي ولبقية أعضاء اللجنة أن لديه القدرة والنية والقيادة لتأمين لبنان والدفاع عنه. فهو تصرف بحزم وسرعة وبخبرة واضحة، وبخاصة فوج الهندسة في اللواء الخامس الذي يزيل جنوده أسبوعيا مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة ويجعلونها آمنة".

سيطرة الجيش اللبناني بعد تنفيذ المرحلة الأولى من انسحاب القوات الإسرائيلية

ويقع مقر اللواء الخامس على بعد خمسة كيلومترات شمال شرق بلدة الناقورة، التي هي الآن تحت سيطرة  الجيش اللبناني بعد تنفيذ المرحلة الأولى من انسحاب القوات الإسرائيلية أمس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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