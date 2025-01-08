الصحة: تقديم 17.2 مليون خدمة طبية بالشرقية خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن المنشآت الطبية في محافظة الشرقية قدمت 17 مليونا و201 ألف و568 خدمة طبية، خلال الفترة من أول يناير حتى ديسمبر 2024، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تقديم 6 ملايين و236ألف خدمة طبية

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تقديم 6 ملايين و236 ألف خدمة طبية من خلال 25 مستشفى بمحافظة الشرقية، بأقسام الاستقبال، الداخلي، الرعايات، الحضانات، العمليات، جلسات الغسيل الكلوي، الأشعة، كما قدمت العيادات الخارجية 3 ملايين و399 ألفا و885 خدمة طبية، بينما قدمت العيادات المسائية بالمستشفيات 162 ألفا و688 خدمة طبية، كما شهدت القوافل الطبية اقبالًا ملحوظًا بمختلف التخصصات الطبية حيث قدمت 188 ألف خدمة من خلال 82 قافلة تم تنفيذها العام الماضى، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجًا لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى إصدار 142 ألفا و704 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها بمحافظة الشرقية

وأشار"عبدالغفار"، إلى الجهود المبذولة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها بمحافظة الشرقية، حيث تم تجهيز وتفعيل 13 عيادة مشورة بمستشفيات (الزقازيق العام، ههيا المركزى، فاقوس المركزى، أبو كبير المركزى، ديرب نجم المركزى، منيا القمح المركزى، كفر صقر المركزى، أولاد صقر المركزى،الصالحية المركزى، مشتول السوق المركزى، القنايات المركزى، القرين المركزى، الإبراهيمية المركزى)، كما شهدت مستشفى الزقازيق العام استحداث بعض التخصصات الطبية بالعيادات تضمنت عيادة الطب النفسي والادمان، عيادة تأخر الإنجاب، عيادة مسالك الأطفال، بجانب توفير عدد من الأجهزة مثل (جهاز ماموجرام، وجهاز أشعة عادية، جهاز DR، جهاز C ARM)، كما تم تفعيل قسم لجراجات الأورام بمستشفى ديرب نجم المركزي، بالإضافة إلى تجهيز عيادة إيكو للاطفال، وتطوير بنك الدم واستحداث جهاز فصل بلازما.

تفعيل خدمة فحص القلب بالموجات والغسيل البروتوني

وأضاف "عبدالغفار"، أن مستشفى أولاد صقر المركزي شهد تطويرًا ملحوظًا، حيث تم تفعيل خدمة فحص القلب بالموجات، تفعيل الغسيل البروتوني، بجانب توفير جهاز C-ARM، كما تم تجهيز عيادة التصلب المتعدد وتوفير جهاز سونار بمستشفى فاقوس المركزى، بالإضافة إلى استحداث خدمة فحص أورام الثدى وتوفير جهاز ماموجرام بمستشفى ههيا المركزي، كما تم استحداث عيادات تخصصية بمستشفى صدر الزقازيق فى (جراحة قلب وصدر، تأهيل رئوي)، وتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مشتول السوق المركزى، وإضافة خدمة قياس وظائف التنفس بمستشفى الأمراض التنفسية بالعاشر من رمضان، واضافة جهازيِن أشعة مقطعية بمستشفى بلبيس المركزي وأبو حماد المركزي، كما شهدت مستشفى منيا القمح استحدات عيادتين في تخصصات (أسنان أطفال، مخ وأعصاب)، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مستشفى طب وجراحة العيون والتى تُعد من أهم المستشفيات لجراحة العيون وجاري إنهاء التجهيزات لبدء العمل بها.

تقديم خدمات تنظيم الاسره لـ 2 مليون و653 ألفا و492 سيدة

ومن جانبه أشار الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية، حيث قدمت 10 ملايين و886 ألفا و305 خدمة طبية تضمنت العيادات الخارجية، والتطعيمات، ومتابعة أطفال، ومتابعة حمل، وأسنان، وطوارئ، والمعامل، وجلسات علاج طبيعى، بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 2 مليون و653 ألفا و492 سيدة، حيث شهدت الوحدات تطورًا محلوظًا من خلال تقديم 38 ألفا و644 خدمة طبية في 8 تخصصات طبية بالعيادات المسائية من خلال 490 وحدة ومركزرعاية أولية، بالإضافة إلى افتتاح وحدتى (حمد موسى، هربيط) بإدارة أبوكبيرالصحية، كما تم رفع كفاءة وحدة تنمية الأسرة أزولين، بالإضافة إلى العمل على تطوير ورفع كفاءه 45 مركز ووحدة صحية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

ونوه "جميعة"، بحصول مستشفى صدر الزقازيق على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، حيث حصل فريق الوبائيات والترصد على المركز الثالث على مستوى المحافظات خلال التقييم الوزاري للمديريات لعام 2024، كما شهدت المعامل تطورًا كبيرا بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أبطال السلامة الحيوية، وحصول القوافل على المركز الأول لأعلى نسبة مؤشرات خلال 28 شهرًا.

وأكد "جميعة" أهمية التعليم الطبي المستمر، حيث شارك العاملون بالمحافظة في 1007 برامج تدريبية في مختلف المجالات العلمية والإدارية والفنية لرفع كفاءتهم، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية بشكل دوري، حيث تم إصدار تراخيص لـ 391 منشأة طبية، فيما تم إصدار 456 قرار غلق للمنشأت المخالفة للاشتراطات الطبية الواجب اتباعها.

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